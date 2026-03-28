В Горнозаводском округе Пермского края открылся семейный центр

Новый семейный центр начал работу на базе центральной детской библиотеки в Горнозаводске Пермского края. Пространство ввели в эксплуатацию по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Горнозаводского городского округа.
В новом центре семьи смогут поделиться опытом, получить новые знания и поддержку. Там планируют проводить встречи с экспертами, юристами и психологами, организовывать обучающие вебинары и лектории, творческие мастерские, интеллектуальные игры и многое другое.
Отметим, что по поручению губернатора края Дмитрия Махонина такие центры будут открыты в 42 муниципалитетах региона. Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года еще один семейный центр начал работу в Добрянском муниципальном округе Прикамья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.