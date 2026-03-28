В Башкирии 42 района признаны опасными по клещевому энцефалиту.

Роспотребнадзор опубликовал список территорий, где в 2025 году фиксировались случаи клещевого вирусного энцефалита. Этот документ необходим для организации прививочной кампании на 2026 год.
В перечень вошли следующие районы республики: Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Ермекеевский, Зилаирский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский районы.
Жителям этих районов рекомендуется заранее пройти вакцинацию против клещевого энцефалита и соблюдать меры предосторожности при посещении лесов, парков и работе на дачных участках.
«В этом году мы прогнозируем увеличение обращаемости по поводу укусов клещей из-за ранней весны, теплой погоды», — сообщала ранее руководитель управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак.
В прошлом году по республике было зарегистрировано 14 случаев клещевого вирусного энцефалита (в 2024-м было 20) и 24 случая инфекционного клещевого боррелиоза (в 2024-м было 22).
Чтобы защититься от заболеваний, передающихся от укусов клещей, специалисты рекомендуют вакцинироваться. Курс вакцинации следует начинать заранее, чтобы завершить его за 2 недели до возможного контакта с клещами. Прививки делают в поликлиниках.
Также в сезон активности клещей, на природе следует одевать светлую одежду с длинными рукавами, брюки заправлять в носки, использовать головные уборы, обрабатывать одежду репеллентами, после прогулок в лесу или парке тщательно осматривать себя, детей и домашних животных.
Если клещ всё же укусил — необходимо удалить его, обработать место укуса, сдать на анализ. Список лабораторий по республике, в которые можно сдать на анализ клеща, представлен по ссылке.