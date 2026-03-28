ТАСС назвал причину смерти режиссера Олега Шухера

Источник: РБК

Остановка сердца стала причиной смерти режиссера, художественного руководителя центра творческой и методической работы Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Олега Шухера, сообщил ТАСС источник в его окружении.

«Вчера его госпитализировали, сделали прямой массаж сердца и положили в реанимацию, но спасти его не удалось, сердце остановилось», — сказал собеседник агентства.

Олег Борисович Шухер родился 31 марта 1954 года в Астрахани. Он окончил филологический факультет Астраханского педагогического института в 1975 году, а в 1983 году — режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской народного артиста СССР Марлена Хуциева, пишут «Известия».

С 1989 года он преподавал во ВГИКе, а впоследствии возглавил режиссерский факультет. Также Шухер занимал должность художественного руководителя центра творческой и методической работы института.

В фильмографию режиссера входят картины «Везучая» (1987) и «Старые молодые люди» (1992). В разные годы он работал режиссером-постановщиком и сценаристом на киностудии «Мосфильм», на студии «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова, сотрудничал с телеканалами «Россия», «Культура» и ТВЦ.

Олег Шухер скончался 27 марта на 72-м году жизни. За день до смерти он был экстренно госпитализирован в состоянии клинической смерти прямо из здания ВГИКа — во время прогулки во дворе вуза у него произошла остановка сердца.

