В Старом Осколе преобразят два сквера

Благоустройство двух общественных пространств — скверов «Дубки» и Цементников — запланировано в Старом Осколе Белгородской области. Территории преобразятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Старооскольского городского округа.
В сквере «Дубки» в микрорайоне Королева уже ведутся демонтажные работы. Строители убирают старое плиточное покрытие и бортовой камень, проводят необходимую валку деревьев. Впереди — комплексное обновление: ремонт ступеней, устройство ливневых колодцев, укладка новой плитки, замена бордюров, установка современных скамеек, урн и малых архитектурных форм, а также озеленение.
Начались работы и в сквере Цементников на улице Чернышевского. Там ведется демонтаж плиточного основания. Уже в этом году жители получат комфортное место для прогулок и отдыха.
Напомним, в 2026 году в Белгородской области по нацпроекту новый облик получат 30 общественных пространств в 11 муниципальных образованиях. Кроме того, будут благоустроены пять объектов — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Строитель, Алексеевка, Бирюч и Губкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.