Мужчину с наркотическим киндер-сюрпризом задержали в Нижнем Новгороде

33-летнего местного жителя с запрещённым веществом задержали полицейские в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Мужчину остановили у станции метро «Заречная» для проверки документов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Во время разговора с сотрудниками он попытался избавиться от улики — выбросил пластиковую капсулу от шоколадного яйца, внутри которой обнаружили два пакетика с веществом, которое, по заключению экспертов, признано запрещённым.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законным требованиям полиции. Известно, что ранее он уже имел судимость и официально не работал.