В России вступил в силу новый порядок оказания медпомощи детям

Теперь «узкие» врачи будут принимать на базе крупных центров и детских больниц.

Источник: Время

Новый порядок оказания медицинской помощи детям вступил в силу в России, об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале в MAX «Бокал прессека».

Регламент обновили впервые с 2012 года. В окончательной редакции документа министерство здравоохранения РФ сократило рекомендуемые штатные нормативы детских поликлиник — исключены «узкие» специалисты: нефрологи, аллергологи-иммунологи, эндокринологи, ревматологи, рентгенологи и врачи УЗИ.

«Это выглядит как переход от “шаговой доступности” врача к модели концентрации ресурсов. Принимать “узкие” врачи будут на базе крупных консультативно-диагностических центров и детских больниц. Привлечь нештатных врачей поликлиника сможет по аутсорсингу, заключив договор с другим медучреждением, где этот врач есть», — пояснил Алексей Никонов.

При этом в штаты детских поликлиник введены операторы контакт-центра, медицинские регистраторы и администраторы.

Ранее сообщалось, что Приволжский исследовательский медицинский университет получил лицензию Рособрнадзора на реализацию программы среднего профессионального образования «Медицинская оптика».