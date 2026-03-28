В России вступил в силу новый порядок оказания медпомощи детям

Новый порядок оказания медицинской помощи детям вступил в силу в России, об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале в MAX «Бокал прессека».
Регламент обновили впервые с 2012 года. В окончательной редакции документа министерство здравоохранения РФ сократило рекомендуемые штатные нормативы детских поликлиник — исключены «узкие» специалисты: нефрологи, аллергологи-иммунологи, эндокринологи, ревматологи, рентгенологи и врачи УЗИ.
«Это выглядит как переход от “шаговой доступности” врача к модели концентрации ресурсов. Принимать “узкие” врачи будут на базе крупных консультативно-диагностических центров и детских больниц. Привлечь нештатных врачей поликлиника сможет по аутсорсингу, заключив договор с другим медучреждением, где этот врач есть», — пояснил Алексей Никонов.
При этом в штаты детских поликлиник введены операторы контакт-центра, медицинские регистраторы и администраторы.
