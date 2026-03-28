Омичам пообещали, что электросамокаты будут работать даже без интернета

В Омске стартовал сезон электросамокатов. В пресс-службе компании Whoosh изданию «РБК Омск» сообщили, что с вечера пятницы двухколёсный транспорт размещали в самых популярных у омичей локациях. При этом, если будут идти дожди или снег, а также при похолодании самокаты станут недоступными для поездок.
Кикшеринговая компания также сообщила, что в этом году количество самокатов в городе не изменится, останется на уровне прошлого года. Есть новшество: самокаты стали доступными для поездок при перебоях с сигналом.
— Чтобы решить вопрос с отсутствием интернета в мобильном телефоне пользователя, в прошлом сезоне сервис внедрил возможность начинать и завершать поездку через СМС.
Даже если нет интернета, приложение автоматически перестроит сценарий подключения и предложит пользователю подтвердить отправку СМС для старта или финиша. Необходимо только приложение и аккаунт, привязанный к номеру телефона, с которого отправляется сообщение, — рассказали в компании Whoosh.