Омичам пообещали, что электросамокаты будут работать даже без интернета

При ухудшении погоды жители города не смогут покататься на этом транспорте.

Источник: Om1 Омск

В Омске стартовал сезон электросамокатов. В пресс-службе компании Whoosh изданию «РБК Омск» сообщили, что с вечера пятницы двухколёсный транспорт размещали в самых популярных у омичей локациях. При этом, если будут идти дожди или снег, а также при похолодании самокаты станут недоступными для поездок.

Кикшеринговая компания также сообщила, что в этом году количество самокатов в городе не изменится, останется на уровне прошлого года. Есть новшество: самокаты стали доступными для поездок при перебоях с сигналом.

— Чтобы решить вопрос с отсутствием интернета в мобильном телефоне пользователя, в прошлом сезоне сервис внедрил возможность начинать и завершать поездку через СМС.

Даже если нет интернета, приложение автоматически перестроит сценарий подключения и предложит пользователю подтвердить отправку СМС для старта или финиша. Необходимо только приложение и аккаунт, привязанный к номеру телефона, с которого отправляется сообщение, — рассказали в компании Whoosh.