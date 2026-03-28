Более 60 аппаратов ИВЛ поступило в медучреждения Подмосковья с начала года

Подмосковные медучреждения с начала года закупили 62 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Медтехника закупается по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
«С начала текущего года в больницы Подмосковья поставлено 62 аппарата искусственной вентиляции легких на сумму почти 290 миллионов рублей. До конца года поставим еще 65 единиц оборудования», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Полученная техника необходима для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с нарушениями функции дыхания. Аппараты поступили в восемь медучреждений Подмосковья, в том числе в Дмитровскую, Клинскую, Мытищинскую и другие больницы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.