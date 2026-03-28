Три новых туркластера и ремесленный квартал создадут в Тульской области

Власти Тульской области в рамках новой стратегии развития туристической отрасли планируют создание трех новых туркластеров и ремесленного квартала в Туле, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Мы взяли курс на перезагрузку туриндустрии региона. В настоящее время разрабатывается комплексная стратегия, которая охватит все ключевые направления — от транспортной инфраструктуры до обеспечения кадрового потенциала», — написал Миляев в мессенджере MAX.
Он отметил, что особое внимание будет уделено малым городам и территориям с высоким туристическим потенциалом. В частности, к существующим «Тульскому», «Окскому» и «Куликовскому» кластерам добавятся новые: «Яснополянский» — к 200-летию Л. Н. Толстого, «Малые города», включающий Белев, Одоев, Чекалин, Венев, Епифань, Плавск, и «Дорога на юг» — развитие территорий вдоль трассы М-4 «Дон».
Также в Туле планируется создание ремесленного квартала, будут поддержаны региональные бренды и народные художественные промыслы. Глава региона отметил, что инструменты нацпроекта «Туризм и гостеприимство» дадут новый импульс развитию инфраструктуры.
«Тульскую область ежегодно посещают около 2 миллионов туристов, и еще столько же приезжают на экскурсии одним днем. Наша задача — превратить короткие визиты в многодневные путешествия, показать гостям все богатство региона», — подчеркнул Миляев.
