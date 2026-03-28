На двух курортах Ленобласти обновили оборудование для туристов

Теперь гостям доступны современные горные лыжи, сноуборды, сапборды, каяки и лодки.

Парк оборудования на двух популярных туристических объектах Ленинградской области обновили по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Модернизация стала возможной благодаря победе в конкурсном отборе, сообщили в региональном комитете по культуре и туризму.

На горнолыжном курорте «Снежный» заменили спортивный инвентарь в пункте проката. Были закуплены современные горные лыжи с креплениями, ботинки и палки, а также сноуборды. Кроме того, ассортимент пополнился пластиковыми лодками.

Еще одним получателем государственной поддержки стал «Драйв Парк Ладога» в Приозерском районе. Там для посетителей закупили новое оборудование для водных видов спорта. В пункте проката теперь доступны новые сапборды, каяки, а также защитные шлемы и спасательные жилеты.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.