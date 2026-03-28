Объявление о продаже гостиницы «Московская» в Ростове исчезло с сайта. Объект культурного наследия находится в частной собственности уже не первый год.
Объявление о продаже гостиницы «Московская» в Ростове-на‑Дону за 280 млн рублей вызвало широкий общественный резонанс. Причиной критики стало несоответствие представленных в объявлении сведений реальному состоянию здания. В публикации были размещены фотографии обновлённого фасада, благоустроенного заднего двора и номеров с свежим ремонтом. Однако действительность выглядит иначе: шестиэтажное здание не эксплуатируется почти 20 лет и постепенно разрушается из‑за отсутствия необходимого обслуживания. В целях безопасности фасад завешен баннером, а территория ограждена забором — это предотвращает падение кирпичей на прохожих.
На противоаварийные и реставрационные работы потребуется десятки миллионов рублей, но эта информация в объявлении не была указана. После шквала критики публикацию сняли с сайта. На текущий момент неизвестно, состоялся ли факт продажи объекта культурного наследия или объявление удалили из‑за возникшего ажиотажа.