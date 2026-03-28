Глава Rheinmetall назвал «домохозяйками» производителей дронов для ВСУ

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью The Atlantic назвал украинских производителей БПЛА «домохозяйками».
«В чем заключается инновация Украины?», — задался он вопросом и продолжил: «У них нет какого-то технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких дронов и говорят: “Ух ты!”. И это здорово. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall».
Бизнесмен назвал производителей украинских беспилотников домохозяйками. «У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», — объяснил он.
По его мнению, Украина не сможет экспортировать свои беспилотники в страны НАТО из-за бюрократических барьеров и сопротивления западных регуляторов, которые не выдадут необходимых лицензий.
Rheinmetall продолжает сотрудничать с Украиной, а ее глава подтверждал намерение строить завод боеприпасов на территории страны. В интервью в январе 2026 года Паппергер сообщил, что Rheinmetall получил земельный участок для строительства предприятия, хотя его запуск неоднократно откладывался по бюрократическим причинам.
