Главу департамента администрации Сочи задержали за взятку в 3,5 млн руб

Центральный районный суд Сочи отправил под домашний арест директора правового департамента городской администрации Романа Рябцева, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.

Источник: РБК

Центральный районный суд Сочи отправил под домашний арест директора правового департамента городской администрации Романа Рябцева, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, один чиновник городской администрации, действовавший в интересах третьего лица, обратился к Рябцеву с просьбой помочь в передаче земельного участка в безвозмездное пользование. В ответ Рябцев сообщил о необходимости передать 3,5 млн руб. для решения этого вопроса с должностными лицами.

Главу правового департамента задержали в момент передачи денег.

Рябцев дал признательные показания. Как отмечаетсяв публикации, чиновник сотрудничает со следствием, в связи с чем суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 мая.

Накануне сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Сочи и еще двух чиновников администрации города. Как сообщало ТАСС, речь идет о заммэра Евгение Горобеце, директоре департамента муниципального земельного контроля Аслане Ачмизове и Рябцеве.

Позднее пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю сообщила о задержании одного из руководителей администрации Сочи по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, чиновник договорился с руководителем одной частной компании, чтобы тот взял на работу его 25-летнюю дочь, в обмен на общее покровительство и помощь в решении вопросов.

