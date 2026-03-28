Главу департамента администрации Сочи задержали за взятку в 3,5 млн руб

Позднее пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю сообщила о задержании одного из руководителей администрации Сочи по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, чиновник договорился с руководителем одной частной компании, чтобы тот взял на работу его 25-летнюю дочь, в обмен на общее покровительство и помощь в решении вопросов.