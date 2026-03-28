В Омске выросло число женщин-водителей пассажирских автобусов

В департаменте транспорта администрации Омска поделились интересной статистикой. За три последних года количество женщин-водителей за рулем городских пассажирских автобусов увеличилось в три раза.
Все представительницы прекрасного пола работают в муниципальном Пассажирском предприятии № 8. На сегодняшний день число женщин-водителей составляет там 15 человек.
«Буквально десять лет назад на женщину за рулем автобуса пассажиры смотрели удивленно, а сейчас, наоборот, с одобрением, даже кивают и улыбаются. То что было редкостью, стало нормой», — рассказали представители предприятия.
Такая тенденция, судя по всему, будет только увеличиваться — число соискательниц на вакансию «водитель автобуса» в городе Омске растет. Занять ее могут как мужчины, так и женщины старше 21 года. Иметь права при этом не обязательно. Получить водительские права категории D можно в автошколе, при успешной сдаче экзамена трудоустройство гарантируется.