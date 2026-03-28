Калининградская полиция задержала серийного похитителя шампуня

В Советске полиция задержала серийного похитителя шампуня, сообщили в ГУ МВД по Калининградской области.
К правоохранителям обратился представитель сетевого магазина. Он рассказал, что неизвестный несколько раз совершал кражи из торгового зала. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Московской области.
Предварительно установлено, что мужчина приходил в магазин, похищал шампуни и гели для душа, а затем продавал их прохожим на улице.
В отношении задержанного возбуждено пять уголовных дел по статье «Кража». Мужчину подозревают в совершении еще 10 подобных преступлений.