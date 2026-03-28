ФСБ задержала главу управления ЖКХ Челябинска

Накануне сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Сочи Евгения Горобеца и еще двух чиновников администрации города — главу правового департамента Романа Рябцева и директора департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова. Как писал портал 93.ru со ссылкой на источники, они проходят по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса).