ФСБ задержала главу управления ЖКХ Челябинска

Сотрудники ФСБ задержали главу управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об этом также пишет «РИА Новости».
Ранее сотрудники ФСБ также задержали заместителя мэра Челябинска Александра Астахова. По данным Ura.ru, чиновников подозревают в махинациях при заключении контрактов на проведение ремонтных работ между МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») и коммерческой организацией.
Накануне сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Сочи Евгения Горобеца и еще двух чиновников администрации города — главу правового департамента Романа Рябцева и директора департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова. Как писал портал 93.ru со ссылкой на источники, они проходят по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса).
