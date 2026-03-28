Центральная больница Ейска на Кубани получила автомобиль скорой помощи

Автопарк Центральной районной больницы (ЦРБ) города Ейска в Краснодарском крае пополнился современным автомобилем скорой медицинской помощи. Приобрести машину удалось при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Ейского района.
Новый автомобиль стал одним из 48, поступивших в учреждения здравоохранения Кубани. Машины оснащены оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия или в процессе транспортировки пациента в больницу.
«Обновление автопарка — это важный шаг к повышению доступности и качества экстренной медицинской помощи для наших жителей. Новый реанимобиль позволит бригаде врачей быстрее добираться до пациентов и оказывать помощь уже по дороге в больницу. Мы благодарны за поддержку и уверены, что это оборудование спасет не одну жизнь», — сказал главный врач Ейской ЦРБ Мигран Григорян.
Отметим, что специализированный транспорт получили медучреждения в 36 муниципалитетах Краснодарского края. Помимо Ейска новые машины скорой помощи поступили в организации Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Новороссийска и ряда других населенных пунктов региона.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.