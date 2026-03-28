Воронежская область запустит шахматные проекты для участников СВО

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с сенатором РФ и международным гроссмейстером Сергеем Карякиным. Глава региона и член Совета Федерации обсудили развитие шахматного движения в регионе и проведение крупных турниров, включая «Кубок губернатора» и «Кубок Сергея Карякина».
Отдельное внимание было уделено проекту «Шахматы для СВОих», направленному на социальную реадаптацию участников специальной военной операции. Инициатива предполагает вовлечение военнослужащих в занятия шахматами, что, по замыслу организаторов, должно способствовать восстановлению когнитивных функций и психологической устойчивости. В числе практических шагов — проведение турниров в военных госпиталях.
Параллельно в регионе запланирована серия шахматных мероприятий. Так, 30 марта на площадке штаба общественной поддержки одной из партий, где действует шахматный клуб Сергея Карякина, пройдет региональный этап турнира «Шахматная смена-2026», ориентированный на выявление перспективных юных игроков.
А 25 и 27 марта уже состоялся турнир «Время первых», организованный Воронежским землячеством и правительством области. Напомним, работе землячества губернатор Александр Гусев уделяет особое внимание. В нем приняли участие студенты военных вузов, кадеты и ветераны СВО — в том числе участники программы «Герои земли Воронежской». Завершился чемпионат торжественной частью.
В рамках официальной программы принял участие и региональный министр спорта и физической культуры Павел Чибисов. Ключевым событием стал сеанс одновременной игры, который провел Сергей Карякин. Оба этапа турнира «Время первых» состоялись на базе Воронежского государственного технического университета в здании бизнес-инкубатора.