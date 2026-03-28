Воронежская область запустит шахматные проекты для участников СВО

Отдельное внимание было уделено проекту «Шахматы для СВОих», направленному на социальную реадаптацию участников специальной военной операции. Инициатива предполагает вовлечение военнослужащих в занятия шахматами, что, по замыслу организаторов, должно способствовать восстановлению когнитивных функций и психологической устойчивости. В числе практических шагов — проведение турниров в военных госпиталях.