США и Иран: ждать ли переговоров или наземной операции

Авторы программы «Пояснительная бригада» на Радио РБК обсуждают резкую смену риторики Дональда Трампа по переговорам с Ираном на фоне эскалации вокруг Ормузского пролива, влияния на цены на нефть и фондовые рынки, а также давления предстоящих выборов в США. Отмечается, что публичные заявления Трампа во многом нацелены на управление рыночными и электоральными ожиданиями при отсутствии внятной стратегии по достижению заявленных целей.
Стороны конфликта зашли в режим максималистских и, по сути, ультимативных требований, что делает реальные переговоры маловероятными при сохранении военного тупика и высокой уязвимости судоходства в Ормузском проливе. Страны Персидского залива сигнализируют о готовности поддержать военную кампанию США, тогда как Россия выигрывает от роста нефтяных цен, а назначение изоляциониста Джей Ди Вэнса возможным переговорщиком может быть расценено как попытка республиканцев подстраховаться к президентским выборам 2028 года.