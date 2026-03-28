США и Иран: ждать ли переговоров или наземной операции

Что означают заявления Трампа о переговорах с Ираном, как кризис в Ормузском проливе повлияет на выборы в США и какие последствия конфликт будет иметь для России, обсудили спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров.

Авторы программы «Пояснительная бригада» на Радио РБК обсуждают резкую смену риторики Дональда Трампа по переговорам с Ираном на фоне эскалации вокруг Ормузского пролива, влияния на цены на нефть и фондовые рынки, а также давления предстоящих выборов в США. Отмечается, что публичные заявления Трампа во многом нацелены на управление рыночными и электоральными ожиданиями при отсутствии внятной стратегии по достижению заявленных целей.

Стороны конфликта зашли в режим максималистских и, по сути, ультимативных требований, что делает реальные переговоры маловероятными при сохранении военного тупика и высокой уязвимости судоходства в Ормузском проливе. Страны Персидского залива сигнализируют о готовности поддержать военную кампанию США, тогда как Россия выигрывает от роста нефтяных цен, а назначение изоляциониста Джей Ди Вэнса возможным переговорщиком может быть расценено как попытка республиканцев подстраховаться к президентским выборам 2028 года.

