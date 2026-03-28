США и Иран: ждать ли переговоров или наземной операции

Авторы программы «Пояснительная бригада» на Радио РБК обсуждают резкую смену риторики Дональда Трампа по переговорам с Ираном на фоне эскалации вокруг Ормузского пролива, влияния на цены на нефть и фондовые рынки, а также давления предстоящих выборов в США. Отмечается, что публичные заявления Трампа во многом нацелены на управление рыночными и электоральными ожиданиями при отсутствии внятной стратегии по достижению заявленных целей.