В Ростовской области 69-летнего пенсионера будут судить за рыбалку в нерест

— В апреле 2025 года мужчина рыбачил на реке Чир в Боковском районе. Он поставил две лесковые сети — такие орудия лова запрещены. Позже он извлек из сетей 30 экземпляров рыбы: карася, леща и судака, — рассказали в Донском главке. — Чтобы скрыть следы, рыбак спрятал снасти с уловом у берега, но его действия заметили полицейские. Ущерб от незаконной добычи превысил 15 тысяч рублей.