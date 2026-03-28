В Ростовской области 69-летнего пенсионера будут судить за рыбалку в нерест

Мужчина спрятал сети с 30 рыбинами, но скрыться от полиции не удалось.

Источник: Комсомольская правда

69-летний житель Ростовской области пойдет под суд за незаконную рыбалку во время нерестового запрета. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Ростовской области.

— В апреле 2025 года мужчина рыбачил на реке Чир в Боковском районе. Он поставил две лесковые сети — такие орудия лова запрещены. Позже он извлек из сетей 30 экземпляров рыбы: карася, леща и судака, — рассказали в Донском главке. — Чтобы скрыть следы, рыбак спрятал снасти с уловом у берега, но его действия заметили полицейские. Ущерб от незаконной добычи превысил 15 тысяч рублей.

Когда началось следствие, мужчина перестал выходить на связь. Его объявили в розыск. Позже полицейские установили местонахождение обвиняемого и задержали его. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

— Сейчас уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста) направлено на рассмотрение в суд.

