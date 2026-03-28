В городе Краснокамске Пермского края отремонтируют школу № 10

Капитальный ремонт продолжается в школе № 10 города Краснокамска Пермского края по нацпроекту «Молодёжь и дети». Обновлять учреждение будут в течение года, сообщили в администрации Краснокамского городского округа.
В настоящее время в помещениях на всех трех этажах школы ведутся отделочные работы. В кабинетах и коридорах стены оштукатурены, смонтированы потолочные системы, а в некоторых пространствах уже установлены светильники. Демонтирован старый пол, уложена новая фанера, заменены окна и установлены новые подоконники. Электромонтажные работы практически завершены.
Параллельно ремонтные работы ведутся в малом спортивном зале и в пристрое школы. В порядок привели стены кабинета информатики, лаборантской и медицинских кабинетов. Подрядчик начал модернизацию системы отопления.
Подготовка к ремонту в школе № 10 началась еще в конце прошлого года, и с начала нового строители приступили к работам. Полностью обновить учреждение планируется к ноябрю.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.