В мэрии ищут подрядчика для благоустройства пешеходной зоны на Красрабе

В Красноярске приступили к поиску подрядчика для благоустройства территории в районе Предмостной площади. На создание прогулочной зоны и ремонт проезда-дублера выделено 176,8 млн рублей. Об этом рассказали в администрации города.
Работы развернутся на участке вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от Предмостной площади до пересечения с улицей Кольцевой. Как пояснили в мэрии, благоустройство синхронизируют с масштабной реконструкцией главного проспекта правобережья, которая сейчас идет на противоположной стороне, где сносят временные сооружения.
Проект предусматривает масштабное обновление инфраструктуры. В частности, на дороге-дублере заменят асфальт и бортовые камни, а также приведут в порядок парковочные карманы и территории вдоль зданий.
Главным новшеством станет единая пешеходная зона. Она свяжет в маршрут сразу несколько важных точек: район кинотеатра «Эпицентр», Ярыгинскую набережную и микрорайон Пашенный (через пешеходный переход на улице Матросова).
Вдоль маршрута планируют уложить новую брусчатку, установить современное освещение и уличную мебель, провести дополнительное озеленение, обустроить доступную среду для маломобильных горожан.
Завершить все работы подрядчик должен будет к концу текущего благоустроительного сезона.