МАРТ сказал о снижении цен на билеты на матчи «Динамо-Минск» после проверки

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сказало о снижении цен на билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо-Минск».
Ранее МАРТ проверял рост цен билетов почти в четыре раза на матчи ХК «Динамо-Минск». В ведомстве уточнили, что 27 марта 2026 года от хоккейного клуба была получения информация об отмене планового повышения цен на последующие матчи стадии плей-офф Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Кроме того, для владельцев сезонных абонементов будет действовать скидка 25% на выкуп мест.
