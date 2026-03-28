МАРТ сказал о снижении цен на билеты на матчи «Динамо-Минск» после проверки

Ранее МАРТ проверял рост цен билетов почти в четыре раза на матчи ХК «Динамо-Минск». В ведомстве уточнили, что 27 марта 2026 года от хоккейного клуба была получения информация об отмене планового повышения цен на последующие матчи стадии плей-офф Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.