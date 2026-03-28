Свердловские экспортеры с бизнес-миссией посетили Бишкек

Бизнес-миссия экспортеров Свердловской области в Бишкек прошла с 16 по 19 марта по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В состав делегации вошли представители официальных ведомств и руководители 18 ведущих предприятий региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.
Уральский бизнес был представлен широким спектром отраслей — от тяжелого машиностроения, металлургии и энергетики до высокотехнологичной медицины, ИТ-решений и агропромышленного комплекса. Программа включала серию встреч в государственных ведомствах Киргизии, а также в ряде профильных подведомственных организаций. В ходе обсуждений стороны рассмотрели вопросы развития промышленной кооперации, возможности локализации производств и расширения взаимных поставок продукции.
«Сочетание промышленного потенциала Свердловской области и возможностей экономики Киргизии создает дополнительные условия для расширения технологического и инвестиционного сотрудничества. Важным событием деловой программы стала конференция “Кооперация в сфере энергетики. Наука. Образование. Производство. Уверенный взгляд в будущее”, собравшая более 80 участников. Мероприятие было посвящено вопросам внедрения современных технологических решений при строительстве и модернизации энергетической инфраструктуры. По итогам мероприятия достигнуты договоренности о развитии научно-технического сопровождения совместных энергетических проектов и дальнейшем углублении взаимодействия между предприятиями, научными организациями и образовательными учреждениями двух стран», — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
Во время переговоров с руководителями крупнейших компаний Киргизии свердловские предприятия презентовали современные решения для модернизации энергетической инфраструктуры и горнодобывающей отрасли, а также обговорили нюансы поставок оборудования для муниципальных нужд Бишкека. Помимо этого, уральские производители медоборудования обсудили с киргизскими коллегами перспективы оснащения клиник современными аппаратами ИВЛ, кардиостимуляторами, реабилитационным и неонатальным оборудованием, в том числе хирургическим светом.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.