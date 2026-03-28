Свое 100-летие Пермский балет встретил вечно молодой «Жизелью»

Алексей Мирошниченко, получив в руки документы первой постановки 1841 года, мыслями устремился в ту эпоху. Он вернул многие утраченные подробности сюжета и добавил собственные. Действие открывается, по современной моде, на звуках увертюры, посреди идиллического деревенского пейзажа на скамеечке воркует влюбленная пара — та самая, которой затем достанется па-де-де на собственной свадьбе. Лучи утренней зари освещают пейзаж редкой живописной красоты с сияющим вдали на фоне гор средневековым замком и неизменными в «Жизели» двумя очаровательными крестьянскими домиками вблизи. Постановщик старается не травмировать хореографический текст, но обильно разбавляет его бытовыми подробностями, активно задействуя пантомиму: вот лесничий Ганс самодовольно любуется каплуном, принесенным в подарок любимой Жизели, вот по-свойски помогает ее матери; вот сама Берта, волнуясь о больном сердце дочери, вспоминает легенду о виллисах — девушках, умерших до свадьбы и ночами поднимающихся из могил потанцевать; вот Жизель, защищая возлюбленного от матери, заслоняет его руками, словно крыльями, — совсем так же во втором действии заслонит от виллис и их повелительницы Мирты. Граф Альберт, легкомысленный обманщик или коварный соблазнитель, получил целую новую картину — в начале второго акта он теперь мучается угрызениями совести и убегает от благородной Батильды, прощающей жениха. Но ему хореограф подарил не только пантомиму, но, благодаря открытым купюрам, еще и новые вариации, на разные лады варьирующие прыжковый контент традиционных соло Альберта. Новые музыкальные фрагменты появились даже в сцене сумасшествия и выходе Жизели во втором акте. Вернулась в балет и знаменитая фуга виллис, известная по «Жизели» Алексея Ратманского, недолго шедшей в Большом театре. Мирошниченко постарался стилизовать ее под ансамбль Петипа, хотя в итоге живописные маневры больше похожи на «Серенаду» Баланчина.