Участники программы «Время героев» посетили Арзамас и Дивеево

Участники второго потока федеральной программы «Время героев» (18+) посетили Арзамас и Дивеево в рамках выездного модуля обучения. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в своем канале в национальном мессенджере Max.
Глава региона лично встретился с ветеранами и участниками специальной военной операции (СВО). Они вместе возложили цветы к Вечному огню и мемориалу героям-участникам локальных конфликтов.
«Также постарались познакомить наших почетных гостей с богатым историческим и духовным наследием Арзамаса во время экскурсии», — подчеркнул он.
По его словам, Арзамас — один из красивейших малых городов Нижегородской области, столица паломническо-туристического кластера. В частности, было проведено 176 мероприятий по благоустройству, которые охватили многие отрасли: дорожное хозяйство, строительство, коммунальную инфраструктуру, транспорт и многое другое. Также открыты культурно-просветительские центры в Арзамасе, Дивееве и Сарове. Кроме того, отремонтированы фасады 290 зданий.
«Это успешный пример, когда повышение туристической привлекательности напрямую связано с созданием комфортной среды для самих жителей», — заметил губернатор Никитин.
Участники специальной кадровой программы побывали и на промышленных предприятиях и в школах, где смогли познакомиться с лучшими практиками бережливого производства в реальном секторе экономики и социальной сфере. Только соцучреждения реализовали более 700 инициатив по совершенствованию производственных процессов. Глава Арзамаса Александр Щелоков представил опыт сотрудничества с ГК «Ростатом» по внедрению бережливых практик.
«Надеюсь, что знакомство с Нижегородской областью оставит участникам не только положительные эмоции, но и ценный опыт. Уверен, полученные знания о передовых решениях будут полезны будущим руководителям в государственной и муниципальной службе», — заключил Глеб Никитин.