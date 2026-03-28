Разнесли. Фанаты Анны Джейн возмущены фильмом «Твое сердце будет разбито»

В широкий прокат вышел фильм «Твое сердце будет разбито» (16+), снятый по мотивам одноименной книги-бестселлера. Это первая экранизация произведения Анны Джейн. Писательница, скончавшаяся в 2023 году, на протяжении нескольких лет остается самым издаваемым автором страны.
Корреспондент krsk.aif.ru сходил на сеанс и узнал, как приняли экранизацию фанаты писательницы.
О чем фильм «Твое сердце будет разбито».
Мелодрама «Твое сердце будет разбито» рассказывает историю любви девочки-подростка, ставшей жертвой буллинга в новой школе и заключившей сделку с хулиганом, чтобы защититься от одноклассников.
В центре сюжета — Полина Туманова (ее играет Вероника Журавлева), которая становится жертвой буллинга в новой школе. Одноклассники обзывают ее «крысой», выливают суп в волосы, снимая на камеру, а в одной из сцен пытаются поставить на колени. Однако сделать это им все же не удается, потому что на помощь приходит «плохой» и одновременно «самый крутой парень» школы Дима Барс (Даниэль Вегас). Байкер в кожанке, с накачанным прессом и квадратной челюстью, заставляет девчонок дрожать от страха. Кстати, именно с этого эпизода начинается книга, и фильм повторяет ее практически слово в слово, но в кинокартине мы видим его только в середине.
Дима Барс и Полина заключают союз — он защищает ее от нападок, а она помогает ему с заданиями по школе и исполняет «любые его пожелания» (которых, кроме сдачи долгов по домашнему заданию, почти не было). Изначально парень и девушка не питают друг к другу симпатии, вступают в типичные для подростков перепалки, но позже у них появляются романтические чувства. Вот вам и троп «от ненависти до любви». А дальше все как в фильмах нулевых — поездки по городу на мотоцикле, тусовки с друзьями, проблемы с семьей, которая вдруг становится против отношений.
Казалось бы, этот сюжет мы видели в кино уже не раз, тем не менее первые зрители оценили фильм на восемь баллов из десяти. А те, кто был на сеансе, визжали, хлопали и смеялись на знаковых эпизодах. Например, когда Дима Барс избил одноклассника за выпад в сторону Полины или когда герои почти поцеловались.
С центральной линией, кажется, все понятно. Однако в фильме есть еще около пяти второстепенных сюжетов, из-за чего у зрителя, не знакомого с литературным оригиналом, возникают вопросы: кто это и почему этот персонаж себя так ведет? Ответы на них в целом даются, но далеко не сразу, предлагая поиграть в «угадайку».
Несмотря на общий позитивно-романтический флер фильма, в нем поднимаются и важные темы — домашнее насилие, жестокость подростков и алкоголизм родителей. Сцены с этими проблемами показаны без прикрас, что заставляет верить героям и сопереживать им. Впрочем, они идут где-то фоном, чтобы не перебивать красивую историю первой любви. Тем не менее в конце фильма на экране появляется номер телефона службы бесплатной психологической поддержки, куда можно обратиться за помощью, если вы оказались в той же ситуации, что и герои.
Отзывы фанатов.
После фильма корреспондент krsk.aif.ru пообщалась со зрительницами — все-таки аудитория кинокартины преимущественно женская — и узнала, что они думают.
«Я расстроилась. Прям получилось… Не знаю, у фильма хороший визуал, но я думала персонажей раскроют. Мне жалко Лёху. Он в книге был такой харизматичный, а тут хоть и похоже, но не то. А вот Полина и Барс — лучшие. Хочу еще раз сходить, сегодня была с друзьями, нормально не посмотришь. А тут надо вслушиваться», — поделилась Анна.
Несмотря на то что ключевые сцены переданы дословно, фанаты серии остались недовольны тем, как сценаристы обошлись с хронологией дилогии. Подруги Даша и Ксюша сказали, что сюжет фильма сильно перепутали. Дело в том, что у книги «Твое сердце будет разбито» есть продолжение — «По осколкам твоего сердца». Они составляют дилогию «Хулиган и новенькая».
«Сюжет запутали. Особо не раскрыли героев. Мы не успевали ни поплакать, ни посмеяться, потому что очень быстро развивались события. Фильм сняли по-детски, и когда зал хлопал, было как-то кринжово. Кто не читал книги, тот даже и не поймет, что к чему. А в произведениях все прописано качественно», — рассказали krsk.aif.ru подруги.
Были и те, кому фильм понравился даже больше книги. Среди них Виолетта. «Мне понравилась операторская работа. Очень красиво. Книгу я читала в 13 лет, особо ее не помню. Фильм лучше. Особенно актеры», — отметила девушка.
Первые отзывы уже появились и в сообществе Анны Джейн в соцсетях.
«Сюжет очень рвано выглядит. Даже так скажу, кто не фанат Анны Джейн и ее творчества, тому не понравится. Все же книга лучше 100%, а тут просто сопливая мелодрама», — написала Вероника.
Другая фанатка пишет, что экранизация «не принесла никаких эмоций».
«Актёры огонь, играли классно. Но меня не впечатлил сюжет, скомкали историю. При прочтении дилогии было столько эмоций, слезы, смех, радость, драйв, переживания, а экранизация не принесла вообще никаких эмоций», — поделилась Анна.
Впрочем нашлись и те, кто, наоборот, рыдал над фильмом.
«Могу сказать, что это лучшее, что я видела. Ещё ничто так не впечатляло меня, и уж тем более — не заставляло плакать. От всей души хочу поблагодарить Анну Джейн за эту чудесную историю и актёров, что смогли осуществить мечту многих читателей Анны. Причём сделали это так, будто сами пережили подобные события», — написала Любовь.
