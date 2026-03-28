В Нововоронеже появится единое прогулочное пространство для пешеходов

Единое прогулочное пространство, которое соединит парк, сквер и центральную площадь, создадут в городе Нововоронеже Воронежской области. Благоустройство ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.
Основной этап работ в этом году — обустройство входной группы городского парка со стороны кафе «Лада». Там уже демонтировали старые конструкции, убрали складированные материалы. В ближайшее время появятся новое плиточное покрытие, подпорная стена и большие буквы «Нововоронеж» с подсветкой. Кроме того, на территории проведут озеленение и сделают парковку.
Второй объект благоустройства — сквер Победы. Там также заменят покрытие, высадят деревья и кустарники, установят скамейки. Протяженность обновленной зоны составит 2,5 км.
«В 2023 году мы сделали набережную, в 2025-м — входную территорию ДК с установкой новой елки. Теперь благоустраиваем сквер, чтобы соединить все в единое пространство. Горожане смогут гулять, не пересекая проезжую часть», — пояснили в мэрии.
В планах — реконструкция парка «Атомщиков» при поддержке «Росатома». На территории снесут несколько ветхих объектов советских времен: старую радиорубку, здание автодрома, разрушенный тир. Также запланирована реконструкция танцевальной площадки — так называемой «ракушки». Сдача объектов запланирована на октябрь — начало ноября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.