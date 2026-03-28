В Нововоронеже появится единое прогулочное пространство для пешеходов

Основной этап работ в этом году — обустройство входной группы городского парка со стороны кафе «Лада». Там уже демонтировали старые конструкции, убрали складированные материалы. В ближайшее время появятся новое плиточное покрытие, подпорная стена и большие буквы «Нововоронеж» с подсветкой. Кроме того, на территории проведут озеленение и сделают парковку.