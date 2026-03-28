Нижегородцы обыграли «СКА-Хабаровск-2» в гостях

Нижегородский футбольный клуб «Волна» начал сезон 2026 года в Первенстве России по футболу среди команд Второй Лиги («Дивизион Б») LEON с уверенной победы. В первом матче нижегородцы на выезде обыграли «СКА-Хабаровск-2» со счётом 3:0.Встреча прошла сегодня рано утром на стадионе имени В. И. Ленина в Хабаровске. Все три гола нижегородцы забили в ворота соперника: отличились Гогричиани и Заботкин, ещё один мяч был записан как автогол в пользу «Волны».Следующий матч «Волна» проведёт уже 4 апреля на домашнем стадионе ФОКа «Заволжье». Нижегородские футболисты сыграют с командой «Строгино».