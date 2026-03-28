В Хабаровске водитель погиб, выпав из Mercedes, перевернувшегося в ДТП

«По предварительным данным, сегодня в городе Хабаровске в 12.30 (05.30 мск — ред.) водитель внедорожника Mercedes… столкнулся “Тойотой Ярис” с последующим наездом на дорожное ограждение и опрокидыванием. От удара водителя внедорожника выбросило из салона на проезжую часть, он скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.