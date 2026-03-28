В Новосибирской области за 5 лет построят и отремонтируют 9 медучреждений

Программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», продлили еще на пять лет в Новосибирской области. За это время в регионе планируют построить и обновить девять медучреждений, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Так, в Карасуке, Татарске и Бердске появятся новые поликлиники, а лечебные корпуса больниц в Линеве и Венгерове, поликлиники в Тогучине и Каргате, инфекционные отделения в Карасуке и Татарске капитально отремонтируют. Кроме того, заменят 17 единиц тяжелого оборудования — флюорографов и маммографов.
Всего за пять лет реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе было построено и реконструировано 24 объекта здравоохранения, капитальный ремонт провели в 23 медучреждениях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.