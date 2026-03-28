Нижегородкам стал доступен анализ на ВПЧ в рамках диспансеризации для женщин

Новый анализ на ВПЧ внесли в правила диспансеризации женщин. Об этом говорится в методических рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья.
Минздрав России утвердил новые правила диспансеризации женщин. Теперь новое исследование будут проводить женщинам в возрасте 21−49 лет раз в 5 лет. Если результат анализа окажется положительным, исследование будут проводить раз в год.
При обнаружении ВПЧ женщины должны раз в год проходить жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки. Эта процедура позволяет выявить особые клетки, которые могут стать раковыми.
Ранее исследования на ВПЧ проводились раз в три года для пациенток 21−29 лет и раз в пять лет у женщин 30−49 лет.
Для женщин в возрасте 18−29 лет исследования по выявлению инфекций, передаваемых половым путем, перенесли из второго в первый этап репродуктивной диспансеризации.
