В Калининграде впервые за несколько лет снизилось число ДТП

Также сократилось количество погибших и пострадавших.

В 2025 году в Калининграде снизилось число ДТП. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя транспортного комитета администрации Владимир Лощинин.

По его словам, на протяжении нескольких лет количество аварий в городе увеличивалось. Так, в 2023 году рост составил 7,6%, в 2024-м — 11,5%. За прошедшие 12 месяцев на дорогах зафиксировали 573 ДТП (-2,2%).

Также существенно снизились показатели по количеству травмированных и погибших. За 2025 год на дорогах пострадали 638 человек (-1,2%), а умерли 16 (-30%).

«Стоит отметить снижение тяжести последствий на 26,5% — одного из основных относительных показателей аварийности. Такая статистика свидетельствует о повышении эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения», — сказал Лощинин.

При этом он отметил, что количество аварий и число пострадавших снижается в Калининграде и по итогам первых двух месяцев 2026 года.