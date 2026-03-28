Белый дом запустил сайт OnlyFarms и показал золотой трактор

В рамках мероприятия администрация объявила о ряде новых мер поддержки агропромышленного комплекса. Администрация малого бизнеса США увеличит гарантии по кредитам для малых предприятий в сельском хозяйстве с 75 до 90%. Кроме того, Агентство по охране окружающей среды выпустит новые рекомендации по дизельным выбросам, что, по заявлениям Белого дома, приведет к многомиллиардной экономии для фермеров за счет упрощения требований к датчикам выхлопной системы.