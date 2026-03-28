Белый дом запустил сайт OnlyFarms и показал золотой трактор

Белый дом запустил правительственный сайт OnlyFarms.gov, посвященный поддержке американских фермеров, сообщает New York Post.

Источник: РБК

Презентация платформы состоялась 27 марта в рамках мероприятия Celebration of American Agriculture на южной лужайке Белого дома, на котором собрались около 800 фермеров и животноводов. На лужайке был размещен золотой трактор Fendt 1167 Vario, который, по словам президента, сделали специально с учетом его предпочтений.

На сайте представлена интерактивная карта США, позволяющая жителям каждого штата рассчитать предполагаемый объем сбережений благодаря налоговой политике администрации, а также информационные материалы о федеральных программах поддержки, субсидиях и льготном кредитовании. Платформа позиционируется как часть более широкой законодательной инициативы Farm, Food, and National Security Act of 2026.

В рамках мероприятия администрация объявила о ряде новых мер поддержки агропромышленного комплекса. Администрация малого бизнеса США увеличит гарантии по кредитам для малых предприятий в сельском хозяйстве с 75 до 90%. Кроме того, Агентство по охране окружающей среды выпустит новые рекомендации по дизельным выбросам, что, по заявлениям Белого дома, приведет к многомиллиардной экономии для фермеров за счет упрощения требований к датчикам выхлопной системы.

По данным сайта, администрация Трампа предоставила фермерам и животноводам более $40 млрд прямой помощи, включая $12 млрд в рамках программы Farmer Bridge Assistance. Выступая перед собравшимися, президент Дональд Трамп назвал встречу «самым масштабным собранием американских фермеров в истории Белого дома».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

