Орден Мужества вручили семье нижегородского бойца Владимира Чуркина

Орден Мужества вручили родственникам гвардии ефрейтора Владимира Чуркина, погибшего в ходе специальной военной операции. Церемония прошла в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе мэрии.
Во время вручения первый заместитель главы администрации района Николай Захар отметил, что Владимир Чуркин проявил мужество и стойкость при выполнении воинского долга. По его словам, награда стала признанием героизма и самоотверженности военнослужащего.
На церемонии также присутствовал временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского и Канавинского районов Юрий Вавилов. Родным бойца выразили слова поддержки и благодарности за его службу.