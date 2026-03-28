Промышленные туры «СИБУРа» признаны лучшими в России

Серия промышленных туров «Экологичное сердце Западной Сибири» на газоперерабатывающие заводы компании «СИБУР» в Югре и ЯНАО победила на Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Она учреждена в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Маршрут, охватывающий газоперерабатывающие заводы в Югре и ЯНАО, вошел в число лучших среди более чем 7,7 тысячи заявок со всей страны и был отмечен в номинации «Больше, чем современно». Туры проходят на производственных площадках «СибурТюменьГаза» и «Запсибтрансгаза».
В рамках программы «Открытый СИБУР» на шести производственных площадках в Югре и на Ямале за год прошло свыше 40 экскурсий, которые посетили более тысячи человек. На предприятии проводят профориентационные туры для студентов, экскурсии для семей сотрудников и уникальные инклюзивные проекты.
Промышленные туры «Экологичное сердце Югры» и «Экологичное сердце Ямала» организуют на базе Нижневартовского и Вынгапуровского газоперерабатывающих заводов. Эти маршруты стали примером успешного развития промышленного туризма и демонстрации научно-индустриального потенциала арктических регионов.
