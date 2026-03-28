Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Это еще по-божески? Сравниваем цены на куличи в магазинах и кондитерских Волгограда

Волгоградские магазины вновь пытаются обогнать время, предваряя ожидаемые жителями праздники как минимум на несколько недель. Если в тоннах мишуры и елочных игрушек торговые залы утонули еще в конце осени, то от куличей на любой вкус, цвет и кошелек витрины сетей ломятся уже сейчас, за две недели до Пасхи. Корреспонденты ИА «Высота 102» заглянули в магазины, сравнив не только ассортимент, но и цены на самый ходовой товар ближайших дней.

В магазинах сети «Магнит» праздничная выпечка хотя и заняла свое место на полках, но пока представлена лишь несколькими производителями. Волгоградцам, которые не хотят ждать до Пасхи, предлагают поставить на стол творожный кекс за 149 рублей. Мини-порция десерта обойдется покупателям в 49 рублей.

В «Пятерочке» к одному из важнейших церковных праздников подготовили куличи с творогом и цукатами. За выпечку в нарядной упаковке горожанам придется заплатить без малого 300 рублей. А вот сдобу весом 130 граммов в торговой сети оценили в 109 рублей.

Куличи с более «чистым» составом ударят по карману волгоградцев значительно сильнее. Так, в сети «ВкусВилл» пасхальный кулич весом 500 граммов стоит 814 рублей. Выпечка с изюмом и цукатами в подарочной упаковке обходится еще дороже — 1463 рубля за полкило.

За две недели до Пасхи аромат свежей сдобы уже стоит и в волгоградских кулинариях. Так, в сети «Конфетки-бараночки» покупатели смогут выбрать праздничные наборы. Сет из трех маленьких творожных куличей стоит сегодня 369 рублей. А вот за более увесистый подарок к столу (весом 980 граммов) жителям придется заплатить 940 рублей. Главное блюдо Пасхи, выполненное с современными акцентами, — например, кулич с клубничной начинкой весом чуть менее 500 граммов, здесь выставляют за 440 рублей.

В пекарне «Хлебница» покупателей встречают хлебом и куличами. За маленькую творожную сдобу с волгоградцев попросят 89 рублей, а за более солидный кулич с аппетитной белой «шапкой» — 123 рубля.

В небольших кондитерских выпечку с «инстаграмным» лоском оценивают значительно дороже. Цена за кулич с максимально прозрачным составом и интересным декором (вес 550 граммов) стартует от 900 рублей.

Накануне в ФАС предостерегли ритейлеров от необоснованного повышения цен на самые ходовые продукты накануне Пасхи. Сотрудники антимонопольной службы акцентировали внимание на стоимости как готовой продукции, так и ингредиентов для нее — куриных яиц, сливочного масла и других продуктов, молниеносно улетающих с витрин накануне церковного праздника.

Фото Андрея Поручаева.