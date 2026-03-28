Редактор Красной книги рассказал, почему появляются «конфликтные» тигры

Конфликтные ситуации между амурским тигром и человеком появляются из-за того, что многие места, где ранее обитали эти животные, теперь заняты «другими участниками жизни на Земле», в первую очередь — людьми, рассказал в интервью Радио РБК академик РАН и ответственный редактор Красной книги Вячеслав Рожнов.
Нехватка кормовой базы — это тоже нарушение места обитания амурского тигра, указал Рожнов: «Тигр как раз становится конфликтным, потому что он волей-неволей идет к тем местам, где он может что-то добыть. А что он может добыть? Он может добыть собаку, он может добыть, если в лесу, лошадь или корову, и так далее».
Сейчас таких тигров отлавливают и переселяют, но, полагает Рожнов, это не решит проблему. «Я считаю, что правильно было бы их изымать из природы, потому что если тигр появился конфликтный, если его переселить в другие места, он и в другом месте станет конфликтным», — пояснил он.
Амурский тигр входит в число 13 приоритетных видов животных, для охраны которых власти разрабатывают особые меры, но говорить, что сейчас ситуация с популяцией хищников плачевная, не следует, считает Рожнов. Численность амурских тигров с 2019 по 2024 год выросла с 580 до 750 особей, отметил он, в то же время указав, что животные «еще не полностью заселили все те места обитания, где обитали прежде».
Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в феврале 2025 года, комментируя «РБК Приморье» возросшее число публикаций в СМИ о встречах тигра с человеком на Дальнем Востоке, говорил, что в Приморском крае «искусственно создана истерика в отношении тигра». На тот момент на территории Приморского края было только три «конфликтных» тигра из 580, рассказывал Арамилев: одного из них сильно ранил человек, хищник умер в реабилитационном центре. Другие два «были вообще ни при чем», но возвращать их обратно в природу в том же месте, где они были отловлены, не стали из-за общественного резонанса, тигров переселили на новые участки.
В феврале группа ученых-зоологов в письме к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой обратила внимание, что информацию об отлове и выпуске животных в природу можно найти в СМИ и на сайтах госструктур, но дальнейшая судьба хищников остается неизвестна. При этом они отследили несколько случаев, когда тигры после выпуска погибали от голода и стресса.