Редактор Красной книги рассказал, почему появляются «конфликтные» тигры

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в феврале 2025 года, комментируя «РБК Приморье» возросшее число публикаций в СМИ о встречах тигра с человеком на Дальнем Востоке, говорил, что в Приморском крае «искусственно создана истерика в отношении тигра». На тот момент на территории Приморского края было только три «конфликтных» тигра из 580, рассказывал Арамилев: одного из них сильно ранил человек, хищник умер в реабилитационном центре. Другие два «были вообще ни при чем», но возвращать их обратно в природу в том же месте, где они были отловлены, не стали из-за общественного резонанса, тигров переселили на новые участки.