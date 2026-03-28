Весенний призыв в Ростовской области стартует 1 апреля: новобранцев отправят служить на год

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, как и по всей России, отправка призывников к местам службы стартует 1 апреля. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации вице-адмирал Владимир Цимлянский.

— Отправки продлятся до 15 июля. Исключение сделают для жителей отдельных районов Крайнего Севера и педагогических работников — их отправят чуть позже, с 1 мая по 15 июля. Срок службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев.

Напомним, теперь призыв проходит круглый год. Решение призывной комиссии действительно в течение года на всей территории страны. Если новобранец по каким-то причинам не отправился на службу в текущий период, его направят позже. Если же у него появились основания для отсрочки, решение могут отменить.

Граждан, которые служили в добровольческих формированиях не менее шести месяцев и участвовали в боевых действиях, от призыва освобождают. То же касается и тех, кто уже проходил службу в Донецкой и Луганской народных республиках.

Всех призывников направят в части на территории России кроме ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

