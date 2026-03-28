Мужчины на снегоходе увязли в снежной каше у острова под Новосибирском

На Новосибирском водохранилище 28 марта спасатели при патрулировании заметили двух людей, которые подавали сигналы о помощи. Мужчины находились на снегоходе, застрявшем в снежной каше в районе острова Тань-Вань. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Приморский» помогли выбраться людям и вытащили технику из снежного плена. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.
В спасательной службе напомнили, что выезд на лед любой техники, кроме машин экстренных служб, сейчас категорически запрещен. Под снежным покровом невозможно оценить прочность льда, который активно тает. Жителей призывают прекратить прогулки по Новосибирскому водохранилищу и другим замерзшим водоемам.