Авиабилеты на майские в Петербург подорожали почти вдвое

Стало известно, что Петербург стал одним из лидеров по планированию путешествий на майские праздники. Северная столица вошла в первую пятерку.
Выше, чем в Петербурге количество бронирований в Калининграде — 25% от общей доли. Этот город стал самым популярным направлением на майские праздники 2026 года.
Аналитики популярного сервиса посчитали, что средняя цена авиабилета в Петербург за пять лет увеличилась почти вдвое — с 4,9 до 9,1 тысяч рублей в одну сторону. В Калининград же, по последним данным, билет на самолет стоит в среднем 12,6 тысяч рублей в одну сторону.
На втором месте — Сочи с долей 7% и чеком 14 тысяч рублей. Третью позицию заняли Минеральные Воды. Отмечается, что по внутренним направлениям авиабилеты на майские праздники подорожали в 1,5−2 раза. Об этом пишет PITER TV.