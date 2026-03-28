Самарский флот увеличится на три судна

В Самарской области завершают подготовку к речной навигации. Как сообщил технический директор ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» Иван Фёдоров, в этом сезоне на линию выйдут восемь судов: два проекта «ОМ», четыре «Москвы» и два судна на подводных крыльях.
К середине сезона флот увеличится ещё на два теплохода, которые сейчас ремонтируются на Тольяттинском судоремонтном заводе. «По сравнению с прошлым годом у нас на сегодняшний день заявлено на одно судно больше, а к середине навигации добавится ещё два. Итого — плюс три судна», — пояснил Фёдоров.
Параллельно идёт строительство новых судов. На Самарском судостроительном заводе «Нефтефлот» строят четыре теплохода проекта МПКС. Два из них планируют сдать в 2027 году, ещё два — в 2028-м.