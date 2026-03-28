В Ростовской области планово отключат телерадиосигнал с 30 марта. В РТРС сообщили, где именно ждать профилактические работы.
График отключений:
30 марта: Семикаракорск — с 11:00 до 17:00 мск.
31 марта: хутор Мирный (Егорлыкский район) — с 10:00 до 16:00 мск.
1 апреля: слобода Волошино (Миллеровский район) и село Дубовское (Дубовский район) — с 11:00 до 17:00 мск.
2 апреля: станица Андреевская (Дубовский район), город Гуково, село Анастасиевка (Матвеево‑Курганский район) — в Анастасиевке отключение с 10:00 до 16:00 мск, в остальных населённых пунктах — с 11:00 до 17:00 мск.
3 апреля: хутор Новоалексеевка (Тарасовский район) и хутор Присальский (Дубовский район) — с 11:00 до 17:00 мск.