В Ростовской области планово отключат телерадиосигнал с 30 марта

В РТРС сообщили, где именно ждать профилактические работы.

График отключений:

30 марта: Семикаракорск — с 11:00 до 17:00 мск.

31 марта: хутор Мирный (Егорлыкский район) — с 10:00 до 16:00 мск.

1 апреля: слобода Волошино (Миллеровский район) и село Дубовское (Дубовский район) — с 11:00 до 17:00 мск.

2 апреля: станица Андреевская (Дубовский район), город Гуково, село Анастасиевка (Матвеево‑Курганский район) — в Анастасиевке отключение с 10:00 до 16:00 мск, в остальных населённых пунктах — с 11:00 до 17:00 мск.

3 апреля: хутор Новоалексеевка (Тарасовский район) и хутор Присальский (Дубовский район) — с 11:00 до 17:00 мск.