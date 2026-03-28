Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил о намерении пойти на сделку со следствием

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Летом 2024-го стало известно об его увольнении. 1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей по делу о растрате и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Второе расследование касается трёх эпизодов получения взяток, отмывания денег и незаконного хранения оружия. Вину Иванов не признаёт.