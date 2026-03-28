В Кунгуре возбуждено уголовное дело из-за падения снега с крыши на женщину

Из-за несвоевременной очистки крыши управляющей компанией произошел сход снега и наледи на улице Ленина в Кунгуре. Днем 27 марта под завал попала пожилая женщина 1941 года рождения. Она получила множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Женщина доставлена в больницу, где сейчас получает необходимую медицинскую помощь.