В Кунгуре возбуждено уголовное дело из-за падения снега с крыши на женщину

После падения снега с крыши дома на пожилую женщину в Кунгуре возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Пермскому краю.
Из-за несвоевременной очистки крыши управляющей компанией произошел сход снега и наледи на улице Ленина в Кунгуре. Днем 27 марта под завал попала пожилая женщина 1941 года рождения. Она получила множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Женщина доставлена в больницу, где сейчас получает необходимую медицинскую помощь.
Следователь осмотрел место происшествия и собрал соответствующую документацию в управляющей компании. Также был допрошен начальник участка. Сейчас проводятся дополнительные следственные мероприятия для выяснения причин. Расследование уголовного дела продолжается.