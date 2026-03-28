Воронежцам напомнили, что делать при укусе клеща

Укус клеща может привести к заболеванию боррелиозом.

Источник: Комсомольская правда

В этом году врачи готовятся к раннему сезону укусов клещей. Из-за ранней весны паразиты уже вышли из спячки и начали нападать на людей с конца марта.

В связи с этим хирург КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Костылева рассказала, как вести себя при укусе клеща. Ведь он не просто неприятен, но и может привести к заболеванию иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

Обнаружив на своем теле клеща, надо удалить его как можно скорее, подчеркнула Елена Костылева. Делать это необходимо в травмпункте или хирургическом кабинете поликлиники.

Категорически запрещено заливать клеща маслом, керосином, прижигать его. Такие действия вызывают у клеща «срыгивание» содержимого. От этого вирусы или бактерии активно попадают в кровь человека.

Если после укуса вы почувствуете повышение температуры или обнаружите красное пятно (эритему) на месте укуса — немедленно обращайтесь к врачу.