Заммэра и главе управления ЖКХ Челябинска предъявили обвинение

Задержание связано с контрактами, чиновникам предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: РБК

Задержанные заместитель мэра Челябинска Александр Астахов и начальник городского управления ЖКХ Вадим Храмцов обвиняются в злоупотреблении полномочиями, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Об этом также сообщает источник ТАСС.

Собеседник РБК сообщил, что задержание чиновников связано с контрактами в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»).

«И первому, и второму предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По оперативным данным, они нанесли городскому бюджету ущерб на сумму 150 млн руб. путем махинаций при заключении контрактов между подконтрольными компаниями и водоканалом», — сказал источник ТАСС.

РБК направил запрос в УФСБ по региону и администрацию Челябинска по обоим задержаниям.

Сотрудники ФСБ задержали Астахова и Храмцова в субботу, 28 марта.

Александр Астахов стал заммэра по городскому хозяйству в октябре 2019 года, его назначила бывший мэр Наталья Котова. Он неоднократно поднимал проблемные вопросы, такие как отопление, засоренные ливневки и вызванные этим подтопления, опрессовка, уборка снега с крыш, коммунальные аварии, отлов бездомных собак и другие, писал «74».

Вадим Храмцов, в свою очередь, пришел в администрацию Челябинска в мае 2021 года, заняв должность заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Через год, 11 мая 2022 года, Котова назначила его начальником этого управления.

Сама Котова ушла в отставку в сентябре 2024 года, она оставила этот пост ради должности в Совете Федерации, сообщал «74».

