Заммэра и главе управления ЖКХ Челябинска предъявили обвинение

Задержанные заместитель мэра Челябинска Александр Астахов и начальник городского управления ЖКХ Вадим Храмцов обвиняются в злоупотреблении полномочиями, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Об этом также сообщает источник ТАСС.
Собеседник РБК сообщил, что задержание чиновников связано с контрактами в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»).
«И первому, и второму предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По оперативным данным, они нанесли городскому бюджету ущерб на сумму 150 млн руб. путем махинаций при заключении контрактов между подконтрольными компаниями и водоканалом», — сказал источник ТАСС.
РБК направил запрос в УФСБ по региону и администрацию Челябинска по обоим задержаниям.
Сотрудники ФСБ задержали Астахова и Храмцова в субботу, 28 марта.
Александр Астахов стал заммэра по городскому хозяйству в октябре 2019 года, его назначила бывший мэр Наталья Котова. Он неоднократно поднимал проблемные вопросы, такие как отопление, засоренные ливневки и вызванные этим подтопления, опрессовка, уборка снега с крыш, коммунальные аварии, отлов бездомных собак и другие, писал «74».
Вадим Храмцов, в свою очередь, пришел в администрацию Челябинска в мае 2021 года, заняв должность заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Через год, 11 мая 2022 года, Котова назначила его начальником этого управления.
Сама Котова ушла в отставку в сентябре 2024 года, она оставила этот пост ради должности в Совете Федерации, сообщал «74».
