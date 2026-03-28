Более 17,5 млн рублей направят на ямочный ремонт дорог в Выксе

Более 17,5 млн рублей планируют направить на ямочный ремонт дорог в Выксе в 2026 году, об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере Max.
Восстановление покрытия ведет АО «ПМК “Выксунская” в рамках действующего контракта. Сейчас ремонт полотен уже проводится. Выбоины заделывают с использованием брусчатки и холодных асфальтобетонных смесей.
«Эти меры носят временный характер и призваны обеспечить безопасный проезд до наступления устойчивого тепла, когда станет возможным полноценный ремонт горячим асфальтом», — отметил первый заместитель главы администрации Выксы Дмитрий Орлов.
В первую очередь дефекты дорожного полотна устраняют на участках с высокой транспортной нагрузкой и наличием маршрутов общественного транспорта.
