Волгоградские гаишники спасли увязшую в грязи автолюбительницу

В Волгоградской области сотрудники ГАИ в который раз получают благодарности от жителей районов за жизненно важную помощь. Жительница города Фролово обратилась в полицию с просьбой отметить работу двух сотрудников, которые оказали ей помощь в критической ситуации. 20 марта на своей «Тойоте» автолюбительница увязла в жуткой грязи на грунтовой дороге к поселку. Из западни ее освободили проезжавшие мимо лейтенанты Александр Солдайкин и Андрей Ткачев.
Как рассказали в Главке МВД, инспекторы дорожно-патрульной службы фроловского отдела полиции прикрепили трос и вытянули увязший передними колесами в грязи автомобиль на твердую дорогу. Женщина смогла продолжить свой путь, но не забыла поблагодарить своих спасителей. Напомним, неделей ранее сотрудники ДПС спасли ребенка, которого родители из области везли в больницу Волгограда с острым приступом аппендицита. Мальчика с сильными болями очень быстро доставили в стационар на служебном авто с мигалками.