Волгоградские гаишники спасли увязшую в грязи автолюбительницу

В Волгоградской области сотрудники ГАИ в который раз получают благодарности от жителей районов за жизненно важную помощь. Жительница города Фролово обратилась в полицию с просьбой отметить работу двух сотрудников, которые оказали ей помощь в критической ситуации. 20 марта на своей «Тойоте» автолюбительница увязла в жуткой грязи на грунтовой дороге к поселку. Из западни ее освободили проезжавшие мимо лейтенанты Александр Солдайкин и Андрей Ткачев.