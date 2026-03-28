Более 2,5 тысячи знаков установили в Подмосковье на подъездах к переходам

Свыше 2,6 тысячи знаков ограничения скорости установили на подъездах к пешеходным переходам в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Работы проведены в 43 городских и муниципальных округах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Специалисты “Мосавтодора” провели работы на подъездах к 1,3 тысячи пешеходных переходов, расположенных на дорогах вне населенных пунктов. Всего установили 2,6 тысячи знаков с ограничениями скоростного режима в 50 и 70 километров в час», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
Он добавил, что это позволило повысить безопасность участников движения. Наибольший объем знаков установили в восьми округах: 150 штук в Истре, 138 — в Дмитровском и Домодедове, 125 — в Солнечногорске, 123 — в Клину, 119 — в Одинцовском, 117 — в Ступине и 104 — в Коломне.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.